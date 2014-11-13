В Петергофе велосипедист сбил 9-летнего ребёнка и влетел в автобус

В Петродворцовом районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.
ДТП случилось у Привокзальной площади: там ехавший по тротуару 27-летний велосипедист сбил 9-летнего школьника, а затем врезался в автобус.
Мальчик был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести с различными травмами. Сам велосипедист получил лишь небольшие ссадины.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти школьник толкнул приятеля под колёса автомобиля во время катания на велосипедах.
Фото: Piter.TV
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