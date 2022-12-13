В Ленобласти школьник толкнул приятеля под колёса автомобиля во время катания на велосипедах

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

В Ломоносовском районе Ленобласти четвероклассник толкнул своего знакомого и тот угодил под машину. По данному факту возбуждено уголовное дело, стало известно Piter.tv.

Днём 23 мая на 2 км а/д "Гостилицы – Гора Колокольня", вне населенного пункта, четвероклассник на велосипеде толкнул рукой двигавшегося с ним в попутном направлении ученика 5 класса. Мальчик, потеряв равновесие, выехал на часть дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате ДТП ребёнок с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, закрытыми переломами бедра, левой голени, таза, в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Ранее автомобиль Volvo наехал на велосипедиста-пятиклассника в Приморском районе.

Фото: Piter.tv