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Автомобиль Volvo наехал на велосипедиста-пятиклассника в Приморском районе
Сегодня, 9:33
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Автомобиль Volvo наехал на велосипедиста-пятиклассника в Приморском районе

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Материал проверки передан в ОД ОГИБДД УМВД РФ.

Во вторник, 22 мая, на пересечении Богатырского проспекта и Планерной улицы произошла авария, в результате которой пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV. Установлено, что 62-летний водитель Volvo ХС-90 при повороте направо в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пресекавшего проезжую часть 11-летнего ученика 5 класса, который передвигался на велосипеде без сопровождения взрослых.

В результате юный велосипедист был госпитализирован с ушибленной рваной раной правой голени в состоянии средней степени тяжести. Материал проверки передан в ОД ОГИБДД УМВД РФ по Приморскому району.

Ранее мы сообщили о том, что после падения футбольных ворот на ребёнка в Гатчинском районе возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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