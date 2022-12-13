Автомобиль Volvo наехал на велосипедиста-пятиклассника в Приморском районе

Материал проверки передан в ОД ОГИБДД УМВД РФ.

Во вторник, 22 мая, на пересечении Богатырского проспекта и Планерной улицы произошла авария, в результате которой пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV. Установлено, что 62-летний водитель Volvo ХС-90 при повороте направо в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пресекавшего проезжую часть 11-летнего ученика 5 класса, который передвигался на велосипеде без сопровождения взрослых.

В результате юный велосипедист был госпитализирован с ушибленной рваной раной правой голени в состоянии средней степени тяжести. Материал проверки передан в ОД ОГИБДД УМВД РФ по Приморскому району.

Ранее мы сообщили о том, что после падения футбольных ворот на ребёнка в Гатчинском районе возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV