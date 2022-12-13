После падения футбольных ворот на ребёнка в Гатчинском районе возбуждено уголовное дело

Мальчика госпитализировали с сочетанной травмой в тяжёлом состоянии.

Вечером вторника, 22 мая, в полицию поступило сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица после падения футбольных ворот на ребёнка в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что происшествие случилось 21 мая примерно в 16:30 у дома №22 по Центральной улице в посёлке Кобралово. Конструкция упала на мальчика 2010 года рождения на стадионе, который принадлежит Администрации Муниципального образования Сусанинского.

Ребёнка доставили в больницу с сочетанной травмой в тяжёлом состоянии. Семья мальчика полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что младенец выпал из окна третьего этажа на Богатырском проспекте.

Фото: Piter.TV