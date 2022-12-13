Младенец выпал из окна третьего этажа на Богатырском проспекте

Ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В воскресенье, 21 мая, в экстренные службы поступило сообщение о падении маленького ребёнка из окна квартиры одного из домов по Богатырскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что малыш 2021 года рождения упал с высоты 3 этажа по недосмотру отца. Мальчика госпитализировали в реанимацию с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени, множественными переломами черепа, пневмоцефалией, латеральной дислокацией, отёком и набуханием головного мозга, множественными гематомами свода черепа, тупой травмой живота с повреждением внутренних органов, ушибом почек и печени, ушибом лёгких, в тяжёлом состоянии.

Семья ребёнка полная, благополучная.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге маленький мальчик выпал из окна и после этого побежал за мамой.

Фото: Piter.TV