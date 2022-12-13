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В Выборге маленький мальчик выпал из окна и после этого побежал за мамой
Сегодня, 15:59
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В Выборге маленький мальчик выпал из окна и после этого побежал за мамой

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Ребенок свалился с высоты четвертого этажа.

В Выборге маленький мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа. Инцидент произошел накануне, 8 мая. 

По информации Piter.tv, четырехлетний малыш остался жив. После приземления он встал на ноги и побежал за мамой, которая отошла в магазин. 

Правоохранители выяснили, что ребенок сам открыл окно, когда его родители ушли в магазин. Мальчик упал на полянку возле дома. 

Пострадавшего доставили в больницу.  Информация о состоянии малыша уточняется.

Ранее на Piter.tv: ученика второго класса госпитализировали после аварии в Новогорелово.

Фото: unsplash

Теги: выборг, выпал из окна, дети, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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