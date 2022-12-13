В Выборге маленький мальчик выпал из окна и после этого побежал за мамой

Ребенок свалился с высоты четвертого этажа.

В Выборге маленький мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа. Инцидент произошел накануне, 8 мая.

По информации Piter.tv, четырехлетний малыш остался жив. После приземления он встал на ноги и побежал за мамой, которая отошла в магазин.

Правоохранители выяснили, что ребенок сам открыл окно, когда его родители ушли в магазин. Мальчик упал на полянку возле дома.

Пострадавшего доставили в больницу. Информация о состоянии малыша уточняется.

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Фото: unsplash