Ученика второго класса госпитализировали после аварии в Новогорелово

Пострадавший попал в больницу. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 8 мая, в Новогорелово произошло ДТП. На Промышленной улице у дома № 2 мальчик попал под машину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в во дворе, когда ребенок перебегал проезжую часть. За рулем машины находилась 33-летняя женщина.

Пострадавший попал в больницу. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии составлен административный протокол. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv