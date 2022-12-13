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Ученика второго класса госпитализировали после аварии в Новогорелово
Сегодня, 11:59
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Ученика второго класса госпитализировали после аварии в Новогорелово

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Пострадавший попал в больницу. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести. 

Накануне, 8 мая, в Новогорелово произошло ДТП. На Промышленной улице у дома № 2 мальчик попал под машину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в во дворе, когда ребенок перебегал проезжую часть. За рулем машины находилась 33-летняя женщина.

Пострадавший попал в больницу. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести. 

По факту аварии составлен административный протокол. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: в магазине на улице Коллонтай мужчина устроил стрельбу.

Фото: Piter.tv

Теги: авария в новогорелово, дтп с ребенком, ленобласть, пострадал ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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