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В магазине на улице Коллонтай мужчина устроил стрельбу
Сегодня, 11:15
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В магазине на улице Коллонтай мужчина устроил стрельбу

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Правоохранители задержали мигранта-дебошира.

Накануне, 8 мая, на улице Коллонтай неадекватный мужчина устроил стрельбу в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В полицию обратились посетители супермаркета. Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам". Подозреваемым оказался 40-летний мигрант.

У злоумышленника изъяли пневматический пистолет в форм-факторе ПМ. Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: накануне лжеминеры из Шотландии "атаковали" ТРК "Галерея".

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, полиция, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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