В магазине на улице Коллонтай мужчина устроил стрельбу

Накануне, 8 мая, на улице Коллонтай неадекватный мужчина устроил стрельбу в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В полицию обратились посетители супермаркета. Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам". Подозреваемым оказался 40-летний мигрант.
У злоумышленника изъяли пневматический пистолет в форм-факторе ПМ. Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.tv
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