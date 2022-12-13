В магазине на улице Коллонтай мужчина устроил стрельбу

Правоохранители задержали мигранта-дебошира.

Накануне, 8 мая, на улице Коллонтай неадекватный мужчина устроил стрельбу в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратились посетители супермаркета. Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам". Подозреваемым оказался 40-летний мигрант.

У злоумышленника изъяли пневматический пистолет в форм-факторе ПМ. Мужчину доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv