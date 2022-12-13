Накануне лжеминеры из Шотландии "атаковали" ТРК "Галерея"

Злоумышленник предупредил, что спрятал в одном из магазинов взрывчатку на 40 кг.

Накануне, 8 мая, шутники "атаковали" ТРК "Галерея". Из Шотландии позвонил мужчина, представившийся "Константином Сатановичем". Он заявил, что заминировал торговый комплекс.

По информации Piter.tv, злоумышленник предупредил, что спрятал в одном из магазинов взрывчатку на 40 кг. Правоохранители проверили объект. Ничего опасного они не нашли. По решению администрации эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове вечером горела "двушка".

Фото: Piter.tv