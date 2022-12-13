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Накануне лжеминеры из Шотландии "атаковали" ТРК "Галерея"
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Накануне лжеминеры из Шотландии "атаковали" ТРК "Галерея"

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Злоумышленник предупредил, что спрятал в одном из магазинов взрывчатку на 40 кг. 

Накануне, 8 мая, шутники "атаковали" ТРК "Галерея". Из Шотландии позвонил мужчина, представившийся "Константином Сатановичем". Он заявил, что заминировал торговый комплекс.

По информации Piter.tv, злоумышленник предупредил, что спрятал в одном из магазинов взрывчатку на 40 кг.  Правоохранители проверили объект. Ничего опасного они не нашли. По решению администрации эвакуация  не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове вечером горела "двушка".

Фото: Piter.tv

Теги: атаковали галерею, лжеминеры, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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