На Васильевском острове вечером горела "двушка"

Накануне, 8 мая, на 16-й линии В.О. произошел пожар. В доме № 49 тушили двухкомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:36. Пламя охватило 10 "квадратов" на кухне.
С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали пламя за 25 минут.
По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге мужчина поджег четыре машины на улице Десантников.
Фото: Pxhere
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