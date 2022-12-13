На Васильевском острове вечером горела "двушка"

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины.

Накануне, 8 мая, на 16-й линии В.О. произошел пожар. В доме № 49 тушили двухкомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:36. Пламя охватило 10 "квадратов" на кухне.

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали пламя за 25 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге мужчина поджег четыре машины на улице Десантников.

Фото: Pxhere