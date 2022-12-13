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В Петербурге мужчина поджег четыре машины на улице Десантников
Сегодня, 11:11
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В Петербурге мужчина поджег четыре машины на улице Десантников

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Подозреваемый ранее привлекался к суду.

В Красносельском районе Петербурга мужчина поджег четыре машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел вечером 7 апреля на улице Десантников. В полицию позвонил очевидец, который сообщил о горящих машина. На месте происшествия были обнаружены горючие материалы и обгорела тряпка. В тот же день был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 58-летний петербуржец. Возбуждено уголовное по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти 10-летнего ребенка в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: красносельский район, машины, поджог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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