Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти 10-летнего ребенка в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, сотрудники скорой помощи несколько раз приезжали на вызов к мальчику, однако он не был госпитализирован. Впоследствии состояние ребенка ухудшилось, и он умер. Бастрыкин поручил ИО руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о проверке. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге трое шестиклассников распространили обнаженное видео сверстника.

Фото: Piter.tv