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В Петербурге трое шестиклассников распространили обнаженное видео сверстника
Сегодня, 10:05
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В Петербурге трое шестиклассников распространили обнаженное видео сверстника

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Полиция проводит проверку по данному факту.

В Петербурге трое шестиклассников распространили видео сверстника в обнаженном видео. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на источник.

3 марта матери одного из учеников позвонил соцработник школы, который сообщил об участии ее ребенка на видео в качестве обидчика. В ходе расследования полицейские установили, что одноклассники играли в "Правду или действие", но затем трое 12-летних парней угрозой физической расправы вынудили ребенка раздеться догола и записали это на видео. Позже ролики разослали всем учащимся школы.

Отец пострадавшего рассказал, что его сын посещает психолога. Он также не ходит на занятия из-за насмешек со стороны других детей. Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее мы сообщали, что на Волхонском шоссе в Горелово проверили воздух после пожара.

Фото: Piter.tv

Теги: видео, санкт-петербург, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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