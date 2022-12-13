В Петербурге трое шестиклассников распространили обнаженное видео сверстника

Полиция проводит проверку по данному факту.

В Петербурге трое шестиклассников распространили видео сверстника в обнаженном видео. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на источник.

3 марта матери одного из учеников позвонил соцработник школы, который сообщил об участии ее ребенка на видео в качестве обидчика. В ходе расследования полицейские установили, что одноклассники играли в "Правду или действие", но затем трое 12-летних парней угрозой физической расправы вынудили ребенка раздеться догола и записали это на видео. Позже ролики разослали всем учащимся школы.

Отец пострадавшего рассказал, что его сын посещает психолога. Он также не ходит на занятия из-за насмешек со стороны других детей. Полиция проводит проверку по данному факту.

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Фото: Piter.tv