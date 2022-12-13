На Волхонском шоссе в Горелово проверили воздух после пожара

В Горелово проверили воздух в промзоне после пожара. Специалисты приехали на Волхонское шоссе и взяли пробы. Исследование организовало региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области" взяли пробы не только в промзоне. Они заехали в поселок Новогорелово. Тестирование провели и в СНТ "Трансмаш".
Концентрация вредных веществ оказалась в норме. Опасных веществ в воздухе нет, рассказали в ведомстве.
Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (продуктов горения) не установлено. Опасности для населения нет. Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается. Ситуация находится на контроле управления.
Пресс-служба Роспотребнадзора Ленобласти
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Фото: Pxhere
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