На Тверской улице в Колпино столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Пассажиров зажало в машине. Один из них потерял сознание.

В Колпинском районе вечером 10 апреля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди. На Тверской улице столкнулись две иномарки. Водители не получили повреждений, а пассажирам транспортных средств потребовалась госпитализация. Они направлены в больницу с травмами средней тяжести. На данному инциденту проводится проверка.

Как отмечают очевидцы, "Дэу Нексия" и "Мицубиси" не смогли разъехаться на участке около второго дома. Виновником ситуации колпинцы видят шофера "Дэу", который выехал на красный сигнал светофора. Обе иномарки покорежены, пассажиров приходилось доставать общими силами, так как людей зажало конструкцией.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб