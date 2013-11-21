Закрывается движение транспорта по дублеру Тверской улицы в Колпино

Проезд будет закрыт с 19 по 20 августа.

В Колпинском районе ведутся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закрывается проезд по дублеру Тверской улицы от дома № 4 до дома № 30. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Красная улица, набережная Комсомольского канала, Октябрьская улица, Оборонная улица. Пресс-служба ГАТИ

Проезд будет закрыт с 19 по 20 августа. Петербуржцам напомнили, что до 23 сентября ограничено движение по Тверской от набережной Комсомольского канала до Оборонной, включая перекрестки.

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по площади Академика Климова.

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