Закрывается движение транспорта по площади Академика Климова

До 3 сентября будет ограничен проезд по Кантемировской улице от Выборгской набережной до Полюстровского проспекта.

В Выборгском районе Петербурга продолжаются работы по ремонту дорог. связи с этим закрывается проезд по площади Академика Климова с сохранением сквозного движения по Кантемировской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 16 августа.

Движение будет закрыто с 18 августа (08:00) по 19 августа (08:00). Водителям напомнили, что до 3 сентября будет ограничен проезд по Кантемировской улице от Выборгской набережной до Полюстровского проспекта, включая боковые проезды и перекрестки.

Объезд: Выборгская набережная, набережная Чёрной речки, Вазаский переулок, Белоостровская улица, Большой Сампсониевский проспект, улица Александра Матросова, Лесной проспект, 1-й Муринский проспект, Торжковская улица, Полюстровский проспект, Студенческая улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 16 августа ограничат проезд по Приморскому проспекту.

Фото: Pxhere