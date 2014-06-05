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С 16 августа ограничат проезд по Приморскому проспекту
Сегодня, 14:02
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С 16 августа ограничат проезд по Приморскому проспекту

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Речь идет об участке от улицы Савушкина до Яхтенной улицы.

В Приморском районе проходят работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничат проезд по Приморскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от улицы Савушкина до Яхтенной улицы, включая перекрестки. Ограничения введут 16 августа. Их снимут 3 сентября.  

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки. 

Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Напомним, что с 14 августа закрывается движение транспорта по Школьной улице. Проезд закроют с 14 по 15 августа. 

Фото: Pxhere

Теги: водители, гати, дороги, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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