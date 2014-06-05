С 16 августа ограничат проезд по Приморскому проспекту

В Приморском районе проходят работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим ограничат проезд по Приморскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от улицы Савушкина до Яхтенной улицы, включая перекрестки. Ограничения введут 16 августа. Их снимут 3 сентября.
Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.
Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Напомним, что с 14 августа закрывается движение транспорта по Школьной улице. Проезд закроют с 14 по 15 августа.
Фото: Pxhere
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