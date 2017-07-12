С 14 августа закрывается движение транспорта по Школьной улице

В Приморском районе проходят работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закроется движение по Школьной улице от Стародеревенской улицы до Планерной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд закроют с 14 по 15 августа. Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Объезд: Планерная улица, улица Савушкина, Стародеревенская улица.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.
Ранее мы писали, что в муниципальном округе Морские ворота закрывается проезд от Шотландской до тупика.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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