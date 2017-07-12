С 14 августа закрывается движение транспорта по Школьной улице

Проезд закроют с 14 по 15 августа.

В Приморском районе проходят работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закроется движение по Школьной улице от Стародеревенской улицы до Планерной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд закроют с 14 по 15 августа. Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Объезд: Планерная улица, улица Савушкина, Стародеревенская улица. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.

Ранее мы писали, что в муниципальном округе Морские ворота закрывается проезд от Шотландской до тупика.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ