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В муниципальном округе Морские ворота закрывается проезд от Шотландской до тупика
Сегодня, 11:12
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В муниципальном округе Морские ворота закрывается проезд от Шотландской до тупика

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Дорогу перекроют с 14 по 15 августа.

В Кировском районе закрывается движение по проезду без названия от Шотландской улицы до тупика в муниципальном округе Морские ворота. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Дорогу перекроют с 14 по 15 августа. До 27 августа будет ограничено движение транспорта по набережной реки Екатерингофки в муниципальном округе Морские ворота от Двинской улицы до Шотландской улицы. Кроме того, будет ограничено движение по перекресткам.

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки. 

Ранее мы писали, что 12 августа закрывается движение транспорта по Волковскому проспекту у Салова.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, закрывается проезд, морские ворота, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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