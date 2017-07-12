В муниципальном округе Морские ворота закрывается проезд от Шотландской до тупика

Дорогу перекроют с 14 по 15 августа.

В Кировском районе закрывается движение по проезду без названия от Шотландской улицы до тупика в муниципальном округе Морские ворота. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Дорогу перекроют с 14 по 15 августа. До 27 августа будет ограничено движение транспорта по набережной реки Екатерингофки в муниципальном округе Морские ворота от Двинской улицы до Шотландской улицы. Кроме того, будет ограничено движение по перекресткам.

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.

Ранее мы писали, что 12 августа закрывается движение транспорта по Волковскому проспекту у Салова.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ