Закрывается движение транспорта по Волковскому проспекту у Салова

До 13 сентября будет ограничено движение по улице Салова от Софийской до Витебского проспекта.

Во Фрунзенском районе проходят работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим 12 августа с 18:00 до 20:00 закроется проезд по Волковскому проспекту у улицы Салова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, до 13 сентября будет ограничено движение по улице Салова от Софийской до Витебского проспекта, включая перекрестки.

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.

Ранее мы писали, что с 12 августа ограничат движение транспорта по Суздальскому шоссе и по улице Ильюшина.

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