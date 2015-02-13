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Закрывается движение транспорта по Волковскому проспекту у Салова
Сегодня, 15:26
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Закрывается движение транспорта по Волковскому проспекту у Салова

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До 13 сентября будет ограничено движение по улице Салова от Софийской до Витебского проспекта.

Во Фрунзенском районе проходят работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим 12 августа с 18:00 до 20:00 закроется проезд по Волковскому проспекту у улицы Салова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Кроме того, до 13 сентября будет ограничено движение по улице Салова от Софийской до Витебского проспекта, включая перекрестки. 

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки. 

Ранее мы писали, что с 12 августа ограничат движение транспорта по Суздальскому шоссе и по улице Ильюшина.

Фото: Pxhere

Теги: волковский проспект, гати, транспорт, улица салова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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