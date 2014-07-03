С 12 августа ограничат движение транспорта по Суздальскому шоссе и по улице Ильюшина

С 12 по 13 августа будет перекрыто движение по Школьной улице от Стародеревенской улицы до дома 119, корпус 3, по улице Савушкина.

В Приморском районе ремонтируют дороги. С 12 августа (21:00) до 15 августа (05:00) ограничат проезд по Суздальскому шоссе. Речь идет об участке от дороги в Каменку до Орлово-Денисовского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителям напомнили, что до 15 августа будет ограничено движение транспорта по дороге в Каменку в поселке Парголово от Парашютной улицы до Михайловской дороги, включая перекресток с Суздальским шоссе.

Кроме того, с 12 по 13 августа будет перекрыто движение по Школьной улице от Стародеревенской улицы до дома 119, корпус 3, литера А, по улице Савушкина. Там специалисты отремонтируют дорожное покрытие.

Объезд: Планерная улица, улица Савушкина, Стародеревенская улица. Пресс-служба ГАТИ

Отметим, что с 12 августа по 14 сентября в связи с производством работ по установке светофора ограничат движение по улице Ильюшина от Комендантской площади до проспекта Авиаконструкторов.

Ранее мы писали, что на улице Коммуны ограничат движение с 12 августа.

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