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С 12 августа ограничат движение транспорта по Суздальскому шоссе и по улице Ильюшина
Сегодня, 14:48
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С 12 августа ограничат движение транспорта по Суздальскому шоссе и по улице Ильюшина

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С 12 по 13 августа будет перекрыто движение по Школьной улице от Стародеревенской улицы до дома 119, корпус 3, по улице Савушкина.

В Приморском районе ремонтируют дороги. С 12 августа (21:00) до 15 августа (05:00) ограничат проезд по Суздальскому шоссе. Речь идет об участке от дороги в Каменку до Орлово-Денисовского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Водителям напомнили, что до 15 августа будет  ограничено движение транспорта по дороге в Каменку в поселке Парголово от Парашютной улицы до Михайловской дороги, включая перекресток с Суздальским шоссе.

Кроме того, с 12 по 13 августа будет перекрыто движение по Школьной улице от Стародеревенской улицы до дома 119, корпус 3, литера А, по улице Савушкина. Там специалисты отремонтируют дорожное покрытие. 

Объезд: Планерная улица, улица Савушкина, Стародеревенская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Отметим, что с 12 августа по 14 сентября в связи с производством работ по установке светофора  ограничат движение  по улице Ильюшина от Комендантской площади до проспекта Авиаконструкторов.

Ранее мы писали, что на улице Коммуны ограничат движение с 12 августа.

Фото: Pxhere

 

 

Теги: гати, суздальское шоссе, транспорт, улица ильюшина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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