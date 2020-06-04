Генконсульство Белоруссии в Петербурге переезжает

Генеральное консульство Белоруссии в Петербурге переедет в более просторное здание. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе Смольного.
В настоящее время генконсульство находится на улице Бонч-Бруевича, однако "рост товарооборота и числа совместных проектов, расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Северной столицей и страной" требует увеличения штата дипмиссии.
Адрес уже согласован. Генконсульство Белоруссии переедет на улицу Тверскую, 5. В настоящее время МИДы стран утверждают проект межправительственного соглашения, заявил губернатор Петербурга.
Губернатор напомнил, что Президенты двух стран сформулировали общую задачу по расширению промышленной интеграции и продвижению на рынке совместной продукции. Поставленных целей можно добиться, в том числе, с помощью механизма офсетных контрактов. На ПМЭФ-2024 была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы, которая определит, какая продукция пользуется надежным спросом в среднесрочной перспективе.
Пресс-служба Смольного
Перспективные сферы для офсетных контрактов – фармацевтическая промышленность, производство медицинских изделий и лифтового оборудования.
Ранее мы рассказывали о том, что с 1 августа Болгария приостановит прием документов на визы в Петербурге.
Фото: пресс-служба Смольного
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