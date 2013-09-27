В Колпино горело авто на Тверской

В Колпинском районе сегодня, 12 июня, произошел пожар. На Тверской улице у дома № 54 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:58. На место случившегося отправились две единицы техники и 10 спасателей. Там происходило горение салона.
Легковушку потушили за 22 минуты. Во время пожара никто не пострадал.
Подробности уточняются. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что в Пушкине на Казанской дороге горело заброшенное здание.
Фото: Piter.tv
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