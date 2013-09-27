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В Колпино горело авто на Тверской
Сегодня, 9:15
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В Колпино горело авто на Тверской

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Легковушку потушили за 22 минуты. Во время пожара никто не пострадал.

В Колпинском районе сегодня, 12 июня, произошел пожар. На Тверской улице у дома № 54 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:58. На место случившегося отправились две единицы техники и 10 спасателей. Там происходило горение салона.

Легковушку потушили за 22 минуты. Во время пожара никто не пострадал.

Подробности уточняются. Проводится проверка. 

Ранее мы писали, что в Пушкине на Казанской дороге горело заброшенное здание.

Фото: Piter.tv

Теги: горела машина, колпино, тверская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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