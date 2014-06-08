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В Пушкине на Казанской дороге горело заброшенное здание
Сегодня, 17:07
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В Пушкине на Казанской дороге горело заброшенное здание

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Во время возгорания никто не пострадал.

В Пушкине произошел пожар на Казанской дороге, 5. Сегодня, 11 июня, в неэксплуатируемом здании вспыхнуло пламя. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Пламя охватило 10 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС две единицы техники и 10 спасателей. 

Пожар удалось потушить в 16:54. Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что пенсионер заживо сгорел на летней террасе в Приморском районе Петербурга.

Фото: Piter.tv
 

Теги: казанская дорога, мчс, пушкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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