В Пушкине на Казанской дороге горело заброшенное здание

Во время возгорания никто не пострадал.

В Пушкине произошел пожар на Казанской дороге, 5. Сегодня, 11 июня, в неэксплуатируемом здании вспыхнуло пламя. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:24. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя охватило 10 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС две единицы техники и 10 спасателей.

Пожар удалось потушить в 16:54. Во время возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что пенсионер заживо сгорел на летней террасе в Приморском районе Петербурга.

Фото: Piter.tv

