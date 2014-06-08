Пенсионер заживо сгорел на летней террасе в Приморском районе Петербурга

В результате пожара в каркасно-дощатом доме размером 6 на 8 метров сгорел чердак, а дощатый сарай размером 2 на 4 метра сгорел полностью.

В Приморском районе Петербурга сгорели дом и сарай, в результате чего погиб 76-летний мужчина. Как выяснилось, его "забыли" на летней террасе дощатого здания. Как пишет spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о пожаре на улице Морской, 8, поступило утром 10 июня.

В результате пожара в каркасно-дощатом доме размером 6 на 8 метров сгорел чердак, а дощатый сарай размером 2 на 4 метра сгорел полностью. Пожар был ликвидирован в 07:43, после чего было обнаружено тело погибшего.

Позже стало известно, что утром в понедельник в полицию обратился пенсионер, который рассказал подробности происшествия. Хозяин дома пригласил друзей в гости, и они распивали алкогольные напитки на летней террасе. Затем трое из них ушли спать в дом. Около шести утра хозяин заметил пожар на летней кухне и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что оставшийся на террасе мужчина сгорел.

Так как на участке не было камер видеонаблюдения, восстановить полную картину случившегося оказалось сложнее. Останки погибшего пенсионера были отправлены в морг, и в настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Солнечное горел частный дом.

Фото: Piter.TV