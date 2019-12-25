В поселке Солнечное горел частный дом

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 13:56 пожар был локализован.

Сегодня, 10 июня, в Курортном районе произошел пожар. В поселке Солнечное в четвертом проезде, 37, вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:23. В одноэтажном здании происходило горение на площади 120 "квадратов".

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 13:56 пожар был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на 8-й Красноармейской эвакуировали людей из горящей квартиры.

Фото: Piter.tv