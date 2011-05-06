На 8-й Красноармейской эвакуировали людей из горящей квартиры

В двухкомнатной квартире пламя охватило 10 "квадратов".

В Адмиралтейском районе сегодня, 10 июня, произошел пожар. На 8-й Красноармейской улице, 21, эвакуировали людей из горящей квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:01. В двухкомнатной квартире пламя охватило 10 "квадратов". Из опасной зоны эвакуированы 10 человек, из горящей квартиры эвакуирован один человек.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 12:32 пожар был ликвидирован.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv