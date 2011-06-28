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На ЗСД вспыхнул грузовик
Сегодня, 12:22
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На ЗСД вспыхнул грузовик

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Пожар удалось потушить в 11:04. 

В Московском районе сегодня, 10 июня, произошел пожар. На ЗСД при съезде на Благодатную улицу вспыхнул автомобиль. В грузовике огонь уничтожил все сгораемые части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:55. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожар удалось потушить в 11:04. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Кронштадте горел автомобиль "Хендай Солярис".

Фото: Piter.tv

Теги: благодатная улица, горел грузовик, зсд, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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