На ЗСД вспыхнул грузовик

Пожар удалось потушить в 11:04.

В Московском районе сегодня, 10 июня, произошел пожар. На ЗСД при съезде на Благодатную улицу вспыхнул автомобиль. В грузовике огонь уничтожил все сгораемые части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:55. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пожар удалось потушить в 11:04.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Кронштадте горел автомобиль "Хендай Солярис".

Фото: Piter.tv