В Кронштадте горел автомобиль "Хендай Солярис"

Происходило горение в моторном отсеке.

В Кронштадтском районе сегодня, 10 июня, произошел пожар. На Макаровской улице у дома № 1 загорелся автомобиль "Хендай Солярис". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:20. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В автомобиле марки "Хендай Солярис" происходило горение в моторном отсеке. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Иномарку удалось потушить за 11 минут.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Невском районе в автомобиле Opel выгорел моторный отсек.

Фото: Piter.tv