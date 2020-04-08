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В Невском районе в автомобиле Opel выгорел моторный отсек
Сегодня, 9:49
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В Невском районе в автомобиле Opel выгорел моторный отсек

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С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 03:46 пожар был ликвидирован.

В Невском районе сегодня, 10 июня, произошел пожар. В 2-м Рабфаковском переулке у дома 11 горел автомобиль Kia. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:22. В машине марки "Opel" выгорел моторный отсек,  оплавилась правая фара.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. В 03:46 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Петергофском шоссе посетитель бара во время конфликта стрелял в воздух.

Фото: Piter.tv

Теги: выгорел моторный отсек, мчс, полыхала машина, рабфаковский переулок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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