На Петергофском шоссе посетитель бара во время конфликта стрелял в воздух

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Полицейские задержали участника конфликта, стрелявшего в воздух во время ссоры с посетителями бара на Петергофском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 9 июня в 03:28 поступило сообщение о драке со стрельбой у бара, расположенного в доме 51 по Петергофскому шоссе.

Прибывшими полицейскими по подозрению в совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения был задержан 33-летний мужчина, который в ходе конфликта с посетителями бара произвел выстрел в воздух из травматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Также правоохранители выяснили, что задержанный не является владельцем оружия. Ранее мужчина был судим за грабёж.

Накануне молодые люди ранили дворника ножом на Бухарестской.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти