Молодые люди ранили дворника ножом на Бухарестской

По словам пострадавшего, во время уборки территории у 4-ой парадной с общего балкона на 12-м этаже неизвестные подростки стали бросать мусор. Мужчина хотел сделать им замечание.

Полиция разыскивает молодых людей, ранивших дворника в ходе потасовки в доме на Бухарестской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 июня в полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в доме 152 корпус 2 по улице Бухарестской. Пострадавший 31-летний мигрант работает дворником. Он сообщил, что во время уборки территории у 4-ой парадной с общего балкона на 12-м этаже неизвестные подростки стали бросать мусор. Дворник решил с ними разобраться, однако подростки его избили и ранили ножом, после чего скрылись.

Очевидцем происходящего стал прохожий, который предпринял попытку задержать выбегающих из подъезда подростков, но им удалось убежать.

Пострадавший госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге подростки не заплатили за поездку в такси и распылили в лицо водителя "перцовку".

Фото: Piter.tv