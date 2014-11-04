В Петербурге подростки не заплатили за поездку в такси и распылили в лицо водителя "перцовку"

По данному факту следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу организовал проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В Центральном районе организована проверка по факту хулиганских действий подростков. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В ходе мониторинга средств массовой информации следователи выявили публикацию, в которой содержится информация о том, что несовершеннолетние отказались оплачивать услуги такси и распылили в лицо водителя машины перцовый баллончик.

По данному факту следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу организовал проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан таксист, ударивший ножом прохожего на улице Седова.

Фото: Piter.TV