Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на водителя "скорой" в Колпино

У пострадавшего зафиксированы ссадины и гематомы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий жителем Петербурга в отношении водителя машины скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в региональном ГСУ СК РФ 14 июня.

Напомним, вечером 13 июня у дома по Тверской улице в Колпино 27-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 59-летнего водителя "скорой". В карете находилась женщина, которую везли в медицинское учреждение Петербурга. У пострадавшего зафиксированы ссадины и гематомы.

Мужчину задержали. В его отношении составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить в отношении указанного лица уголовное дело. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Информационный центр СК РФ