Житель Гатчины до смерти избил свою невесту на почве ревности

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор.

В четверг, 13 июня, в полицию Гатчины обратился 35-летний местный житель, который признался в убийстве своей 43-летней невесты в квартире на улице Хохлова. Как стало известно Piter.TV, прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти в ванной комнате.

Подозреваемый рассказал, что планировал заключить брак с погибшей, но последние два дня пара постоянно ссорилась из-за ревности. Во время очередной ссоры мужчина несколько раз ударил свою невесту кулаком по лицу, а затем ногами в область живота. Оставив женщину лежать в коридоре, он отправился спать. Проснувшись, он услышал, как его невеста хрипит, и оттащил ее в ванну, чтобы освежить и смыть следы крови.

Возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяты два мобильных телефона, смывы крови и отпечатки пальцев. Подозреваемый помещен в изолятор. Тело 43-летней жительницы Гатчины направлено в морг для установления всех обстоятельств ее смерти.

Ранее мы сообщили о том, что задержан второй подозреваемый в убийстве мигрантки в парке Сосновая Поляна в 2006 году.

Фото: Piter.TV