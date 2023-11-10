Задержан второй подозреваемый в убийстве мигрантки в парке Сосновая Поляна в 2006 году

Тогда раскрыть дело не удалось, только недавно полицейские смогли установили личности подозреваемых. Ими оказались 43-летний родной брат погибшей, ныне проживающий в одном из южных регионов России, и его знакомый, 42-летний мужчина.

Уголовный розыск Петербурга раскрыл убийство мигрантки, совершенное в городском парке 18 лет назад. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, в ноябре 2006 года на центральной аллее парка Сосновая Поляна был обнаружен труп 35-летней мигрантки с множественными ножевыми ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Тогда раскрыть дело не удалось, только недавно полицейские смогли установили личности подозреваемых. Ими оказались 43-летний родной брат погибшей, ныне проживающий в одном из южных регионов России, и его знакомый, 42-летний мужчина.

Брат пострадавшей 29 мая был задержан по месту жительства петербургскими оперативниками в ходе служебной командировки. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что убил сестру на почве личных неприязненных отношений.

В городе Электросталь Московской области 5 июня оперативниками из Петербурга задержан подельник фигуранта.

Фото: МВД; Piter.tv