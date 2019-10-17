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Житель Колпино избил водителя скорой помощи
Сегодня, 8:29
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Житель Колпино избил водителя скорой помощи

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Колпинец задержан, он получил протокол о мелком хулиганстве.

В Колпинском районе Петербурга мужчина напал на водителя автомобиля скорой помощи. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел вечером 14 июня у дома по Тверской улице. По предварительной информации, 27-летний житель Колпино, находящийся в алкогольном опьянении, избил 59-летнего водителя скорой. У пострадавшего зафиксировали ссадины и гематомы.

Колпинец задержан, он получил протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка, которая не уступила дорогу скорой помощи, может лишиться прав.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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