Житель Колпино избил водителя скорой помощи

Колпинец задержан, он получил протокол о мелком хулиганстве.

В Колпинском районе Петербурга мужчина напал на водителя автомобиля скорой помощи. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел вечером 14 июня у дома по Тверской улице. По предварительной информации, 27-летний житель Колпино, находящийся в алкогольном опьянении, избил 59-летнего водителя скорой. У пострадавшего зафиксировали ссадины и гематомы.

Колпинец задержан, он получил протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка, которая не уступила дорогу скорой помощи, может лишиться прав.

Фото: Piter.tv