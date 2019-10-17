Житель Колпино избил водителя скорой помощи

В Колпинском районе Петербурга мужчина напал на водителя автомобиля скорой помощи. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел вечером 14 июня у дома по Тверской улице. По предварительной информации, 27-летний житель Колпино, находящийся в алкогольном опьянении, избил 59-летнего водителя скорой. У пострадавшего зафиксировали ссадины и гематомы.
Колпинец задержан, он получил протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело пока не возбуждено.
Ранее на Piter.tv: Петербурженка, которая не уступила дорогу скорой помощи, может лишиться прав.
Фото: Piter.tv
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