Не уступившая дорогу "скорой" петербурженка может лишиться прав

В автомобиле находилась 14-летняя пациентка.

Сотрудники петербургской Госавтоинспекции установили личность женщины, которая заблокировала проезд машине скорой помощи на улице Ворошилова. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем tg-канале.

Напомним, инцидент произошел 10 июня. Карета "скорой" Городской поликлиники №8 Невского района не могла выехать из двора в течение 10-15 минут, пока водитель отказывалась убирать с дороги свою иномарку. В автомобиле находилась 14-летняя пациентка.

Правонарушительницей оказалась 59-летняя петербурженка. В ее отношении 11 июня составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами), предусматривающей наказание в виде лишения прав на срок до 1 года. Решение по делу вынесет суд 14 июня.

Ребенок, который находился в машине, не пострадал и в настоящее время проходит лечение.

Ранее мы рассказывали о том, что девочка попала в больницу после обрушения качелей в ЦПКиО.

Видео: Telegram / Ирина Волк