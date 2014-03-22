На улице Ворошилова легковушка заблокировала выезд скорой, в которой находился ребёнок

В автомобиле скорой в это время находилась 14-летняя пациентка, которая не нуждалась в экстренной помощи.

Комитет по здравоохранению Петербурга опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что в машине скорой помощи скончался ребёнок из-за блокирования дороги легковым автомобилем.

Инцидент на улице Ворошилова, действительно, имел место. Машина скорой медицинской помощи Городской поликлиники №8 Невского района не могла выехать из двора в течение примерно 10-15 минут, пока женщина-водитель отказывалась убирать с дороги свою иномарку. Комздрав СПб

В автомобиле скорой в это время находилась 14-летняя пациентка, которая не нуждалась в экстренной помощи. После разблокирования дороги девочка была доставлена в стационар, где проходит лечение.

На выходных четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Ленобласти.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv