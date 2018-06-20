"Остановите, Вите надо выйти": на Парке Победы петербуржец кулаком разбил стекло в вагоне

Также мужчина силой раскрыл двери и выбежал на платформу.

Накануне вечером в метро Петербурга произошел шокирующий инцидент. Агрессивный мужчина выбил кулаком стекло в вагоне. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Происшествие случилось на станции метро "Парк Победа". Мужчина в черной кожаной куртке подошел к дверям вагона и стал выбивать окно ногой. Затем ударил пару раз кулаком и плечом, тогда стекло разбилось вдребезги. После этого вагон прибыл на станцию, и мужчина силой раскрыл двери и выбежал на платформу.

Напуганные пассажиры сообщили по ЧП машинисту поезда по громкой связи. Подробности происшествия выясняются.

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Фото и видео: Признавашки ДТП и ЧП/ ВК