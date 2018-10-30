Что произошло в Петербурге 4 апреля

1. Спасатели всю ночь разгребали завалы на фабрике "Красная нить". Напомним, поздно вечером на Гельсингфорсской улице загорелся цех порошковой окраски. За 10 минут огонь охватил площадь 600 квадратных метров. Горела кровля и второй этаж одного из зданий. Из помещения эвакуировали трех человек. Пожар тушили 108 спасателей и 33 единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.
2. "Газель" развалилась на части после столкновения с "Лексусом" на севере Петербурга. На записи видно, что грузовик буквально развалился по частям после столкновения с иномаркой. У "Газели" оторвало будку. Теперь она лежит на асфальте отдельно от машины. Кабину большегруза откинуло на пешеходный переход. По предварительным данным, пострадавших нет.
3. В Петербурге и области 16 людей пострадали в ДТП. В управлении рассказали, что в среду городе произошло 369 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. На дорогах Ленинградской области произошло 43 аварии, в которых пострадали двое граждан. Сообщений о смертельных исходах не поступало.
4. Строительный магазин "Вимос" в Выборге подвергся нападению грабителей. По предварительной информации, примерно за полчаса до этого неизвестный вынес из магазина товар и скрылся на автомобиле "Фиат Дукато& quot;. На все манипуляции у него было около 10 минут. Пропавшую дверь оценили почти в шесть тысяч рублей.
5. В Петербурге задержали коллектора, избившего местного жителя. Как стало известно, на личном приеме у Председателя СК Александра Бастрыкина побывал петербуржец, который рассказал о нападении на него двух сотрудников микрофинансовых организаций в ноябре 2017 года. По словам заявителя, мужчины избили его за долги. После конфликта он неоднократно обращался в правоохранительные органы Петербурга, однако уголовное дело не было возбуждено.
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