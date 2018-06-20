Что произошло в Петербурге 28 марта

Piter.tv подготовил для вас будничную подборку главный происшествия в Петербурге за последние 24 часа.

1. На трассе Петродворец-Кейкино произошло смертельное ДТП. По данным правоохранительных органов, водитель "Хендая" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался с "Тойотой". Свидетелю событий удалось зафиксировать на видео момент столкновения. В результате инцидента погиб 53-летний мужчина, управлявший "Хендаем".

2. Полиция Петербурга проверила 64 станции метро и 6 ТЦ. Правоохранительные органы проверили за вечер 27 марта несколько торговых центров, а после - метро Петербурга. Причиной стали очередные сообщения о "минировании".

3. Видео: на перекрестке Сизова столкнулись две легковушки. "Самый популярный перекресток для ДТП" выбрал себе новую жертву. Именно так называют местные жители пересечения проспекта Сизова с Испытателей. Регулярно водители спешат на проезжей части, что не замечают таких же "опаздунов". Вечером 27 марта два легковых автомобиля столкнулись на участке.

4. Видео: на Сестрорецкой улице загорелось общежитие. По словам свидетелей, пожар случился в здании номер 6 на Сестрорецкой улице. По данным МЧС звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в 12:20. Прибывшие на место спасатели присвоили пламени второй уровень опасности. На месте пожара работают 18 единиц техники и 65 человек личного состава, а также медики. Людей из здания эвакуировали. По предварительной информации двоих пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом.

5. У Политехнического университета поймали енотовидную собаку. Енотовидную собаку выманили из подвала Политеха. Ее доставили в центр помощи диким животным "Велес". Там найденыша осмотрели ветеринары.

6. Фура влетела в иномарку в Красногвардейском районе. На записи видно, что авария собрала большую пробку на перекрестке. Машины буквально плетутся на маленькой скорости, пытаясь объехать большегруз на проезжей части. Подробности происшествия выясняются.