Полиция Петербурга проверила 64 станции метро и 6 ТЦ

Данные о минировании оказались фейком.

Правоохранительные органы проверили за вечер 27 марта несколько торговых центров, а после - метро Петербурга. Причиной стали очередные сообщения о "минировании". В результате представителям закона пришлось обойти каждую станцию подземки вместе с кинологами и собаками. Однако, опасных веществ или предметов обнаружено не было. Как и в прошлые разы, информация не соответствовала действительности.

Известно, что ложные данные о взрывчатом устройстве сообщил телефонный террорист. Несмотря на проверку оперативников, метрополитен города продолжил работу в штатном режиме. Одновременно были проверены территории шести торговых центров города.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб