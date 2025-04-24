В Красноярске задержан подозреваемый в сообщениях о лжеминировании объектов

Мужчина хотел отомстить бывшей девушке и от ее имени сообщил об опасных предметах в ТРЦ и школе.

Российские правоохранительные органы на территории города Красноярска задержали мужчину, который подозревается трех сообщениях о лжеминировании в общественных местах в Канске и Красноярске. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что операция проводилась при участии УФСБ РФ. В марте 2025 года злоумышленник от чужого имени (местной жительницы) обратился в полицию по электронной почте. Он рассказал об опасном предмете, заложенном якобы в одном из торгово-развлекательных центров, а также объектах средне-специального образования Оперативники обследовали указанные помещения, но угроза выявлена не была. В результате было возбуждено два уголовных дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Правоохранители установили, что ложные сообщения от имени своей бывшей девушки отправил уроженец п. Абан. В ходе допроса молодой человек признался, что таким образом хотел отомстить своей бывшей возлюбленной. пресс-служба МВД по Красноярскому краю

Полицейские установили, что мужчина причастен к еще одному ложному сообщению об опасности в одном из ТРЦ Красноярска. Он стал фигурантом расследования по части 2 статьи 207 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Фото и видео: МВД 24