Видео: на перекрестке Сизова столкнулись две легковушки

Очередную жертву забрал "самый популярный перекресток для ДТП".

"Самый популярный перекресток для ДТП" выбрал себе новую жертву. Именно так называют местные жители пересечения проспекта Сизова с Испытателей. Регулярно водители спешат на проезжей части, что не замечают таких же "опаздунов". Вечером 27 марта два легковых автомобиля столкнулись на участке.

Видеозапись с инцидентом распространилась в социальной сети "Вконтакте". Петербуржцев не удивила ситуация. Они заявили, что там слишком часто происходят ДТП. Отметим, что на этот раз пострадавших нет.

Там вечно бьются,одни торопятся пролететь,вторые до последнего красного едут,по несколько раз в день езжу,ничего не меняется объясняет пользователь соцсетей

Также активные петербуржцы в шутку предложили завести перекрестку личную страницу, как у "моста глупости", где будут появляться фотографии и видео с новых аварий.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб