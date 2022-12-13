Неизвестный украл из квартиры на Сизова более 8 млн рублей

Двери и окна квартиры повреждений не имеют.

У 45-летней петербурженки из квартиры пропало более 8 млн рублей. Двери и окна квартиры повреждений не имеют. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 16 мая в полицию обратилась жительница квартиры на проспекте Сизова. Было установлено, что в период с 10:30 до 16:45 неизвестный неустановленным способом проник в однокомнатную арендованную квартиру, расположенную на 6 этаже 20-ти этажного дома, откуда похитил 8 450 000 рублей, которые находились в пакете на кухне. Двери и окна квартиры повреждений не имеют.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец украл из гипермаркета мясо и алкоголь стоимостью 16 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv