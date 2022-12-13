Петербуржец украл из гипермаркета мясо и алкоголь стоимостью 16 тысяч рублей

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее привлекавшегося к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах, в 49 отдел полиции.

Петербургские росгвардейцы задержали мужчину, который в рюкзаке и под одеждой вынес из магазина товары стоимостью более 16 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Днём 14 мая один из посетителей магазина сложил в свой рюкзак мясо, а под одежду спрятал алкогольные напитки. Все товары общей стоимостью более 16 тысяч рублей он пронёс через кассу без оплаты.

Персонал гипермаркета заметил правонарушителя и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, после чего незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и задержал подозреваемого.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее привлекавшегося к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах, в 49 отдел полиции. Похищенное было изъято.

На прошлой неделе в Выборге пара рецидивистов с коляской дважды обокрала гипермаркет.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны