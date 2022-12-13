В Выборге пара рецидивистов с коляской дважды обокрала гипермаркет

Второй раз им не удалось скрыться.

В Ленобласти росгвардейцы задержали рецидивистов, которые два дня подряд совершали кражи из одного магазина. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Вечером 11 мая сотрудники сетевого гипермаркета в Железнодорожном тупике в Выборге воспользовались тревожной кнопкой. На месте происшествия наряд вневедомственной охраны задержал пару, которая, используя детскую коляску, без оплаты провезла через зону касс самообслуживания несколько упаковок сыра стоимостью 1500 рублей.

Также персонал магазина заявил, что накануне данные граждане таким же способом украли несколько бутылок шампуня общей стоимостью 3000 рублей.

Росгвардейцы доставили задержанных в территориальный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. При проверке было установлено, что задержанный гражданин ранее был судим за кражу и незаконное хранение наркотиков, а его спутница привлекалась к уголовной ответственности за кражи, грабеж, мошенничество и незаконное пересечение границы РФ.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны