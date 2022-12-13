Прокуратура проводит проверку после травмирования школьницы в ресторане на Сизова

Мужчина поднял на руки 7-летнюю посетительницу ресторана и уронил на пол.

Прокуратура Петербурга проводит проверку после того, как в городском ресторане мужчина во время танца случайно пробил голову ребенку. Инцидент произошел на проспекте Сизова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина поднял на руки 7-летнюю посетительницу ресторана, а затем уронил. Ребенок ударился головой и получил серьезные травмы. Пострадавшая находится в реанимации.

Оперативники устанавливают обстоятельства случившегося. Полицейские допросили родителей школьницы.

Ранее на Piter.tv: появилось видео из петербургского ресторана, где пьяный гость во время танцев пробил голову ребенку.

Фото: Piter.tv