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Прокуратура проводит проверку после травмирования школьницы в ресторане на Сизова
Сегодня, 16:48
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Прокуратура проводит проверку после травмирования школьницы в ресторане на Сизова

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Мужчина поднял на руки 7-летнюю посетительницу ресторана и уронил на пол.

Прокуратура Петербурга проводит проверку после того, как в городском ресторане мужчина во время танца случайно пробил голову ребенку. Инцидент произошел на проспекте Сизова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина поднял на руки 7-летнюю посетительницу ресторана, а затем уронил. Ребенок ударился головой и получил серьезные травмы. Пострадавшая находится в реанимации. 

Оперативники устанавливают обстоятельства случившегося. Полицейские допросили родителей школьницы.

Ранее на Piter.tv: появилось видео из петербургского ресторана, где пьяный гость во время танцев пробил голову ребенку.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, прокуратура, проспект сизова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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